美卡爾文森航艦將巡弋南海 衝著遼寧號來？

美國航空母艦卡爾文生號將來到西太平洋區域。(圖/美國海軍)

美國海軍時報(Navy Times)報導，美國航空母艦卡爾文森號(CVN.-70 ,USS Carl Vinson)與帶領1支7500名水手規模的艦隊，在1月初巡弋南海，可能與中國大陸的遼寧號航艦相遇，對此中國大陸感到相當緊張。

大陸官媒「環球網」特別為此事發表評論，認為美國「在平靜的南海擾局」，派出這麼大規模的航艦戰鬥群完全是「炫耀武力」。報導引用習近平的新年談話「堅決捍衛領土主權和海洋權益」，表達對美國派出航艦一事感到不滿。

卡爾文森號屬於美國第三艦隊，原本防禦區域是北太平洋與美國西岸，不過它將在1月5日時，從原駐地聖地牙哥派往西太平洋，並帶領兩艘神盾驅逐艦和一艘神盾巡洋艦，兩個直升機中隊、四個戰鬥機中隊、一架預警機、一個運輸機小隊和一個電子戰中隊。一般認為巡弋範圍會包括南海。美國《國家利益》網站稱，五角大廈官員長期反對南海島嶼軍事化，強調所有爭端都應通過和平和外交方式解決。但與此同時，美國公開表示將繼續在大陸聲稱擁有主權島礁的12海浬範圍內進行示「航行自由」。而且，美國還會向該地區部的國軍提供各類武器，比如機動火炮和機動防空飛彈。

環球網援引大陸軍事觀察員張軍社的看法，他認為美國的所有南海軍事安排都毫無意義，一來是機動火炮性能不足，不如先進防空飛彈系統。再者美國也找不到相關盟友，原先屬意的菲律賓已不隨美國起舞，已堅持要和中國大陸在此地和平共處，不想再介入美國圍堵大陸的軍事行動了。

張軍社說，美國至今仍有冷戰思維，眼看南海風平浪靜，美國不甘心，還要沒事惹事。眼見菲律賓與大陸走近，美國這下子著了急，自己親自上陣，寧可做南海和平的破壞者。他警告，要是美國做出對中國大陸的島礁、設施或者人員威脅的签行為，大陸軍肯定會採取相關措施應對。

(中時電子報)