戴亡母沈殿霞招牌眼鏡領獎 鄭欣宜淚崩

鄭欣宜獲得香港音樂頒獎典禮「2016年度叱咤樂壇流行榜」最喜愛的女歌手、最喜愛的歌曲以及叱咤十大第三大等獎項。（圖／達志影像）

香港女星鄭欣宜頂星二代光環出道，父母親是鄭少秋和已故知名女星沈殿霞（肥肥），不過鄭欣宜曾因圓潤外型遭攻擊，樂觀的她無懼酸民，並推出歌曲《女神》，鼓勵大眾要接受自己，《女神》一推出就大獲好評，近日鄭欣宜戴著亡母的招牌眼鏡出席頒獎典禮，領獎時不禁淚崩。

鄭欣宜以《女神》獲得香港音樂頒獎典禮「2016年度叱咤樂壇流行榜」最喜愛的女歌手、最喜愛的歌曲以及叱咤十大第三大等獎項，她戴著沈殿霞的招牌眼鏡上台領獎，鄭欣宜站在台上不禁淚流滿面，淚崩說：「九年前我失去了一個生命中最重要的人，我會爭氣我會乖」，感謝公司與粉絲外，也提到她最愛的母親。

鄭欣宜出道9年來，時常被提到沈殿霞，她表示不介意提到媽媽，而再回過頭看鄭欣宜9年來的努力，戲劇、唱片雙棲，鄭欣宜獲得獎項，可以說是實至名歸。

(中時電子報)