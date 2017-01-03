高雄旅館7年暴增170家？觀光局：數據有誤
陸客不來，重創南台灣飯店業，有媒體報導指稱有54家飯店出售待價而沽，其中以高雄22家拋售最慘，報導提及跟高市旅館成長率過高有關，7年來成長170家。高市觀光局長曾姿雯澄清說，該報導數據有誤，旅館並非暴增，而是高雄縣市合併統計過後的數字，且陸客不來後，其他外國旅客增加，最新統計觀光旅館住房率有6成8。
但到底高雄市有多少飯店拋售？觀光局說還在統計中。目前名單中，最知名的當屬康橋連鎖商旅，南部原有20家，但高雄有3家因租約到期等因素轉讓，分別是建國、光華、南華店。
曾姿雯指出，520後，高雄觀光旅館飯店業者確實明顯感受到壓力，台灣整體陸客下滑3成，高雄大概降低1成5，不過並非所有旅館都專接陸客，高雄住房率雖有微幅下滑，但積極爭取星國、日本、東南亞等旅客，「住房率不至於影響到這麼大」。
(中時)
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