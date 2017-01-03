陸城市競爭力　2016上海領先香港

我要評比

中國城市競爭力研究會今天公布去年大陸城市綜合競爭力排名，香港連續4年落後於上海，排名第2。

官方香港電台今天報導，深圳、北京和廣州依次排名3至5。

據報導，研究會方面分析過大陸358個城市的綜合競爭力，涉及經濟、社會、文化形象等200多項指標。

報導引述研究會會長桂強芳說，香港經濟去年繼續保持平穩成長，在全球範圍內仍顯現優勢，但「港獨」、社會內耗妨礙了經濟成長速度。

不過，在大陸最安全城市排名中，香港居於榜首，拉薩和青島依次排名2、3位。1060103

(中央社)