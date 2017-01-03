一天吃近80顆湯圓 粉領族胃發炎

30歲陳小姐假日在家，媽媽煮了兩大鍋甜、鹹湯圓，陳小姐一天吃下14碗湯圓，將近80顆，隔天上班途中她感到胃痛、腹脹、想吐，請假就醫，醫師檢查為消化不良致胃發炎。

冬至雖過完了，但許多人家中仍有許多湯圓沒煮完，陳小姐假日在家，媽媽煮了甜、鹹湯圓，她上午吃了4碗甜湯圓，中午吃了菜頭粿，晚上又吃了10碗的鹹湯圓，雖都是小顆湯圓，但一天下來吃下近80顆。

隔天，陳小姐在上班途中到速食店買早餐，半小時的路程又喝700cc的可樂，結果，到了辦公室感到胃痛、腹脹、想吐等腸胃不適情形，只好請假就醫看診。

童綜合醫院胃腸肝膽科醫師劉博(方方土)檢查，確診患者因為消化不良導致胃發炎，施打止吐針，並開立胃腸藥讓患者返家服用，叮囑患者回家後務必要讓腸胃休息，至少要有一餐先不要進食，緩和胃部發炎狀況。

劉博(方方土)指出，一天可以食用這麼多的湯圓實屬少見，並因湯圓是糯米類製品，本來就很難消化，而患者隔日又喝下了含有大量二氧化碳氣泡的飲料，造成本來存留在胃部的食物快速膨脹，才會突然感覺胃痛且噁心想吐。

醫師呼籲，糯米因黏性較強，不易消化，如果是腸胃功能不佳或是消化不良的人，建議不要食用太多糯米製品為宜，任何飲食原則都應該採取適量為原則，不可因為貪食而一次吃下過多食物，造成胃腸過大的負擔。

傳統年節時期，無論湯圓、各式粿點都相當多樣且美味，更要控制食用的數量，勿因貪吃而讓身體出狀況，反而得不償失。1060103

(中央社)