中壯年別輕忽 流感致死率趨近老人小孩

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流感危險族群不再侷限老人與小孩，根據疾管署統計，上個流感季就出現許多中壯年重症、死亡個案，25歲至64歲中壯年重症致死率近8%，已趨近幼童、老人死亡率8.3%。

中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄今天表示，中壯年感染率與死亡率有升高趨勢，但許多壯年人多自認年輕力壯、免疫力強不易得到流感，其實都輕忽了流感威力。

陳欣湄說，面對流感，個人免疫力是抵抗流感的關鍵，但現代上班族工時長，沒空規律運動，睡眠也不充足，多數無法完整攝取一天所需的營養素，這些都有可能會降低免疫力。

營養素如何提升免疫力？營養師楊承樺指出，病毒一開始侵入人體時，維生素A可維護物理屏障的黏膜，阻擋並將有害微生物沖刷排出，當病毒進入體內，維生素C會刺激感染病毒的細胞生產干擾素，幫助周遭尚未被感染的細胞對抗或干擾阻止病毒的感染。

接著，白血球等細胞會直接參與防禦工作，需要補充足夠的維生素B6、鐵、硒，才能促使製造這些細胞，假使仍無法殺死病毒，人體會啟動防禦免疫系統，充足的維生素C、維生素E可讓免疫細胞攻擊病毒，維生素D及鋅則可在整個免疫過程中，協助免疫細胞的代謝與複製。

不過，楊承樺指出，現代上班族多外食，每天吃足蔬果579的只有1成，國民營養調查也顯示，有近8成民眾缺乏製造免疫細胞與代謝的維生素E和鋅。

陳欣湄說，上班族年底拚業績，又要協助家中大掃除，家庭、工作兩頭燒，勞累之下恐影響抵抗力，到了農曆春節進入返鄉旺季，長期處於車內、室內等密閉空間，病毒更容易傳散，只要有一人感染，全家就都陷入傳染風險中。

她提醒，想避免感染流感，除了施打流感疫苗、規律作息、勤運動外，也應每日補充完整且均衡的營養素，提升體內免疫戰力，以防範流感病毒入侵。1060103

(中央社)