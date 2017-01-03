PO文影射3北市議員收賄 男遭判誹謗
黃姓男子在網路上以「腫大平」、「午淑華」、「東彥柏」的匿稱，不實PO文影射台北市議員鍾小平、許淑華、陳彥伯跟特定產業有關、是收特定產業業者賄賂的護航民代。案經台北地方法院審理，黃辯稱沒有指名道姓，但法官認為，黃的PO文使不特定大眾認為鍾小平等3人與財團勾結，依誹謗罪判黃拘役59日，可易科罰金5萬9000元。
學社會學和政治學的黃姓男子，是在去年1月7日晚間8點多，在PTT八卦板貼文影射3議員，他在法院審理時辯稱，他生長在台北，所以關心社會，期待新政治他並沒有指名道姓，且PO文時，正在進行2016總統大選，他想藉機檢視民意代表的政見，「沒有誹謗的故意」。
(中時)
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