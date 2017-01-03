NBA》吉米巴特勒生涯新高52分 公牛勝黃蜂止敗
羅斯轉隊，本季在公牛獨挑大梁的吉米巴特勒，3日面對黃蜂，全場24投15中，罰球22罰21中，攻下生涯新高52分，幫助球隊118比111擊敗對手，中止2連敗。
2011年選秀會首輪第30順位加盟公牛的吉米巴特勒，最近幾季由於羅斯傷勢不斷而獲得球隊重用，但也因為如此和羅斯形同水火，最終公牛決定放棄羅斯，選擇留下吉米巴特勒，扶植27歲的吉米為球隊中興之主。
吉米巴特勒也很爭氣，球季開打後不斷用自身實力證明球團沒有看錯人，他先在11月21日攻下40分，帶領公牛擊敗湖人，12月29日再次砍進40分，公牛在客場險勝籃網。
公牛隨後接連不敵溜馬和公鹿，3日回到主場迎戰黃蜂，前三節兩隊激戰不已，公牛帶著3分劣勢進入第四節，吉米巴特勒先完成3分打幫助球隊追平，緊接著靠著中距離跳投以及切入上籃不斷得手取分，最後4分鐘包辦球隊所得21分內在的18分，以隻手之力帶領球隊完成逆轉勝戲碼。
公牛此役4人得分上雙，致勝功臣吉米巴特勒52分、12籃板、6助攻、3抄截，米洛提奇12分，麥克德莫11分，卡特威廉斯10分、9籃板。
黃蜂連續兩戰碰到強敵都吞敗，主控肯巴沃克34分、11籃板，表現不俗，但在吉米巴特勒的強烈光環下顯得黯然失色，巴坦19分、6籃板、5助攻，蘭姆15分，豪斯10分。
(中時電子報)
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