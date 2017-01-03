老夫子漫畫作家王家禧辭世 享壽93歲

《老夫子》的第一代作者王家禧（左）及其長子王澤。（老夫子哈媒體提供）

漫畫《老夫子》的作者王家禧（筆名王澤），於美國時間2017年1月1日凌晨5點57分安詳離世，享耆壽93歲，老夫子哈媒體也已對外發出新聞稿證實這項消息。

老夫子哈媒體新聞稿全文：

知名《老夫子》漫畫作家王家禧先生（以長子王澤為筆名，讀者為分辨第一代、第二代作者，以老王澤稱之。）於美國時間2017年元月一日凌晨5時57分因年老器官衰竭安詳離開人世，享年九十三歳。王家禧曾說：「我的一生就像漫畫，我儘可能的讓「老夫子」，也就是讓自己耍寶去逗樂讀者。 」

王家禧於1925年出生於天津，1956年移居香港，曽在法屬天主教會負責繪聖經，兼辦教會「樂峰報」的編繪工作長達十多年之久。於工作之餘，從事漫畫創作，開始以「萌芽」為筆名，接著用好幾個筆名在報章雜誌發表漫畫作品。其中以長子「王澤」為筆名創作的《老夫子》漫畫，由「秦先生」首先登場，因人物個性顯明、幽默逗趣、文字簡潔，一推出深受讀者喜愛，大受歡迎至今。

學建築的兒子王澤本尊，因見父親年紀漸老，於1995年毅然接下父親的棒子，繼續老夫子漫畫的創作。為了分辨兩時期的作者，讀者遂以老王澤、小王澤區分或漫畫家王澤、建築藝術家王澤。今年二月才從實踐大學建築系專任教授退休的王澤，十分佩服父親王家禧，一直都是充滿活力與想像力的創作者，他創造的《老夫子》就是描寫平日生活的漫畫，既是你我日常的趣味，更是各種天馬行空的想像。經歷半個世紀，時空雖已改變，每個人對生活的期望也都不同，但其中的酸甜苦辣，透過耐人尋味的漫畫，仍然直入人心，與大家分享老夫子式的幽默。

《老夫子》漫畫就是漫畫家王家禧的一生。取之不盡的素材，都曾是北京輔仁大學西畫系高材生的他的寫照，年輕時王家禧是運動好手，游泳、跳水、溜冰、打獵樣樣精通，所以漫畫有許多運動、玩樂器和釣魚、陶塑等傳神畫面；而在樂團擔任鼓手的他，因為打鼓，練就成左、右手腳，可以同時做不同動作，日後成就了他雙手同時能作畫、寫字的絕活。又因為生活環境的歷練，造就了他敏銳的觀察力，這些都一一呈現在漫畫中。

第二代王澤教授眼中的父親是個潮爸，也非常感動母親陳玲玲(漫畫中的陳小姐)，日夜體貼悉心照顧父親的一飲一啄，自從移居美國加州後，父親平日最大嗜好除了畫漫畫就是釣魚，還迷上做陶器。因此，家中除了他使用的各式各樣釣漁竿，還有各種不同造型的人物、動物、和瓶瓶罐罐，尤其是大魚的陶品最為醒目。

王家禧父親是曽任東三省省長的王承斌，他繼承父親允文允武喜愛繪畫、母親個性幽默的優點而走上漫畫這條路。一生酸甜苦辣都嘗過的王家禧，對於人生起伏處之泰然，始終能從困境中自我調侃。他對生命的熱愛，透過幽默的筆，一一展現於《老夫子》，陪伴一代又一代的讀者。

(中時電子報)