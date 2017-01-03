賈靜雯曝光梧桐妹正面 大眼萌爆

賈靜雯曬出與梧桐妹的合照。（圖／取自賈靜雯臉書）

賈靜雯與修杰楷結婚後育有一女「咘咘」，她經常在網上曬出咘咘的超Q萌照。但與前夫孫志浩的女兒梧桐妹卻是鮮少出鏡，就算合照，梧桐妹也都是被後製給遮住全臉，這讓她曾被轟「只愛咘咘」，但今年元旦，賈靜雯曝光與梧桐妹的合照，這回總算沒再把她眼睛遮住，被讚大眼也很Q！

賈靜雯1日在臉書貼出與家人的幸福合照，表示一切都「一如平常」，期許新的一年能更好，「謝謝過去這一年支持我鼓勵我愛我的家人朋友網友戰友，更謝謝上天給了我生命中最美好重要的禮物！」但難得的是，她與梧桐妹的合照，雖然還是擋住下臉，但這回水汪汪大眼沒有被遮住，和妹妹咘咘一樣Q萌，讓許多粉絲都很驚喜。

(中時電子報)