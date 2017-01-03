紅色沖喜 McCafe草莓紅絲絨飲品上市
西式速食連鎖也搶中式過年商機，鑑於年節近了，紅色討喜，麥當勞「McCafe手作咖啡專櫃」將自明（4）日起至3月5日止，限期推出全新系列飲品「草莓紅絲絨摩卡」及「草莓紅絲絨阿薩姆鮮奶茶」，並訴求「紅」當頭、全力「沖喜」。
McCafe「草莓紅絲絨系列」是以甜菜根萃取出紅絲絨醬，傳遞象徵祝福與希望的天然紅色，佐以冬季當令草莓熬煮而成的濃郁果漿，混合出清新自然的香甜味。而口感綿密的「草莓紅絲絨系列」共有摩卡與阿薩姆鮮奶茶兩種選擇，冷熱飲皆宜，滿足消費者不同需求。
McCafe「草莓紅絲絨摩卡」（中杯、冰/熱）售價100元，「草莓紅絲絨阿薩姆」（中杯、冰/熱）售價亦為100元。
(工商)
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