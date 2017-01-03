深夜高市公車與機車互撞 女騎士和愛犬雙亡

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深夜高市公車與輕機車互撞 女騎士和愛犬雙亡。（吳江泉翻攝）

高雄市漢程客運48歲柯姓駕駛昨（2）日深夜22時55分，行駛至建國一路西向東，於建國路口見左轉燈號誌亮起，欲左轉時，與30歲楊姓女子所騎車從大順三路南向北橫越建國路，兩車不慎碰撞，致使輕機車楊姓女駕駛顱內出血昏迷，送聖功醫院急救，至今天凌晨1時10分宣告不治，而楊女所搭載的1隻貴賓狗也當場死亡。

柯姓公車司機經警方酒測值為零，警方先依業務過失致死罪嫌將他送辦，肇事責任歸屬仍由警方鑑定中，目前漢程客運已請柯姓司機暫時停班幾天，撫平情緒，以保障乘客安全。

(中時)