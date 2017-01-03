凱特拍兒女萌照 獲攝影學會榮譽頭銜

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英國劍橋公爵夫人凱特幫愛女夏綠蒂公主和兒子小王子喬治掌鏡，相片作品深獲好評，獲英國皇家攝影學會（Royal PhotographicSociety）授予終生榮譽會員頭銜。

「每日郵報」網站（MailOnline）報導，皇家攝影學會授予34歲凱特終生榮譽會員頭銜，以表彰她的「才華和熱情」。

她據信是第1位沒有贏過皇家攝影學會任何獎項，就享有此榮譽的人士。據說她本人「非常開心」。

業餘攝影愛好者凱特2015年打破傳統，替愛女夏綠蒂公主（Princess Charlotte）拍攝首批官方照。她替小王子喬治（Prince George）拍下第1天上托兒所的照片，也普遍獲得好評。

皇家攝影學會認為，凱特是業餘攝影愛好者眼中傑出楷模。發言人表示，「顯然她有攝影天分」。

皇家攝影學會執行長普瑞查德（Michael Pritchard）說：「劍橋公爵夫人對攝影和攝影史有著濃厚的興趣。」

在聖安德魯大學（St. Andrews University）攻讀藝術史的凱特出訪時，多次被看到用她自己的佳能EOS 5D Mark II相機拍照。

創辦於1853年的皇家攝影學會致力於推廣攝影，並支持攝影師，「無論他們的知識、設備或技巧程度如何」。

皇家攝影學會會舉辦展覽和工作坊，且與王室家族有深遠淵源。維多利亞女王和艾柏特王子都是這個學會早期的贊助人，會員不乏皇家御用攝影師。（譯者：中央社陳昱婷）1060103

(中央社)