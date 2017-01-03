川普就任前夕 民調：史上最弱勢的總統

距離美國總統當選人川普的就職典禮還有17天。（美聯社）

距離美國總統當選人川普的就職典禮還有17天，美國一份最新民調顯示，川普在一系列重要問題得到的民眾支持度，都大大低於他的前任。據蓋勒普美國時間星期一公布的民調，民眾對川普任內能夠避免出現大醜聞的信心度只有44%；對川普處理國際危機的信心度只有46%；對他明智地使用軍力的信心度為47%。分析指出，川普可說歷史上最弱勢的總統。

而歐巴馬、小布希和柯林頓等總統，在就任總統之前在這幾個方面獲得的民眾信心度大體都在3/4左右，也就是75%以上。川普與他們相比，差距在30％左右。

美國之音3日報導稱，川普得分較高的部分是他與國會展開有效合作和處理經濟問題的能力。60%的受訪者對他與國會合作比較有信心；59%對其經濟領導能力有信心。但即使在與國會合作方面，前面提到的幾位前任總統的得分也大大高於川普，平均得分為82%。

在川普處理總統各種責任的能力，民眾對川普顯然也缺乏信心。民主黨人中對川普的信任度只有21%。 這與歐巴馬和布希幾乎無法相比。歐巴馬在共和黨人中得到的信心度和布希在民主黨人中得到的信心度大致都在75%左右。

即便在共和黨內部，川普獲得的信心度也低於前任。共和黨人中對川普勝任總統的能力的信心度為84%，而他的幾位前任在該黨內獲得的信心度都在94-95%的範圍。

報導引述分析人士指出，在總統就職典禮馬上就要來到的時候出爐的這組數字顯示，川普可以說是歷史上最弱勢的總統。

該次民調的抽樣範圍是1028名成年人。正負誤差為4%。

(旺報)