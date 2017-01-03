「韓國川普」批美：我們應比德日付更少軍費！

下屆韓國總統的黑馬李在明，再次對川普要求盟國支付全額軍費一事砲轟。（圖/美聯社）

被支持者譽為「韓國川普」的城南市（Seongnam city）長李在明（Lee Jae-myung），繼上回認為「薩德系統」（THAAD）是一個負擔後，再一次對美國開砲。他認為現行南韓支付高達77%軍事費用的規定非常不合理，相較於日本與德國，我們更應該少付費用才對！李在明更表示，美軍駐韓是為了自身的利益，並不是真正為了韓國安全，讓未來美韓關係恐陷口水戰爭執。

據韓聯社（Yonhap News Agency）報導，川普日前多次放話要所有有美軍駐防的國家支付全額費用，此舉引起日韓等國的不滿。被外界視為下屆韓國總統大選黑馬的李在明，再次對美國總統當選人川普（Donald Trump）的政策開砲。他在媒體的專訪中表示，相較於同樣有美軍協防的日本與德國，現行韓國負擔過高的軍費，李在明認為，「如果日本負擔50%、德國僅18%，為什麼韓國必須承擔77%的軍費？美國協防是為了保護他們在這邊（朝鮮半島）的利益，並非為了南韓的安危，我最低限度是不得超過日本的負擔！」

南韓民眾再度於跨年夜上街，聚集於首爾光化門前「陪同」朴槿惠總統跨年。（圖/美聯社）

因閨密案而被彈劾的朴槿惠，幾乎成為韓國媒體與反對派人人喊打的對象。（圖/美聯社）

隨著韓國下屆總統大選的人選逐漸浮出檯面，除了兩大黨主力參選人前聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon）和文在寅（Moon Jae-in）外，與川普一樣敢說敢嗆的城南市長李在明也逐漸嶄露頭角。出生於1964年、現年52歲的李在明，畢業於韓國私立名校中央大學（Chung-Ang University）的法律系，執業律師多年，成為當地重要維護民權、中下階級權益的知名律師，目前是最大反對黨共同民主黨（Minjoo Party of Korea）的成員。

打從川普當選總統後，各國媒體再也不敢小覷此類「網紅」型的候選人。根據韓聯社與韓國放送公社（KBS）的最新民調顯示，李在明以12.5%的支持率位居第三，僅次於兩大黨參選人。但有如已故前總統盧武鉉（Roh Moo-hyun）當年的故事翻版，這位出身貧困家庭的市長，也許在青年族群的期待之下，能成功脫穎而出，成為另一位打倒現有門閥體制的「鳳凰」新總統。

(中時電子報)