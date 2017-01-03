一例一休缺配套 中經院：應兼顧各產業特性

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勞動新制「一例一休」元旦上路，各行各業都受到衝擊，加上部分廠商和員工對新規不熟，陣痛期才正要開始。中經院院長吳中書3日表示，確實目前製造業和非製造業廠商都有表達困擾，每個產業狀況都不一樣，在兼顧勞工權益的同時，政策執行面應更加彈性。

「一例一休」上路後，勞工每7天必須休2天假，部分行業面臨人手吃緊。此外，勞工加班費變高，加上基本工資同步上調至2萬1009元，雇主人事成本增加，近來接連傳出部分行業擬調高產品售價，醞釀物價上漲風險。

中經院3日公布2016年12月台灣採購經理人指數，面對媒體詢問，吳中書坦言，各行各業現在都有類似困擾。

中經院調查發現，一例一休雖然今年才開始實施，但效應早在去年提前發酵。許多產業對新規可能造成的衝擊，研擬相關因應對策。不過，從企業規模來看，中小企業相對擔心，較顯得有些措手不及；反之，大型企業較能快速反應，包括漲價或轉型升級。

有些運輸倉儲、營造業者反映，由於產業特性屬勞力密集型，短時間人力難補足，表示憂慮。與此同時，部分電子業者則稱將朝向自動化升級轉型，龍頭速食業者則宣布漲價。

吳中書表示，隨著經濟發展，兼顧勞工權益是必然趨勢，但過程中，也呼籲政策要有配套，應兼顧不同產業特性。

他指出，當前台灣製造業占GDP比重近3成，服務業則維持6成多不變，並未向已開發國家朝7成邁進。在這種架構下，製造業對經濟成長有一定重要性，仍必須考量製造業的勞力成本。

不過，他話鋒一轉，隨著人力成本提高，也可能連帶推動製造業轉型升級、服務業服務品質提高。特別是服務業人才方面，他舉中國大陸為例，指當前大陸正在急起直追，甚至一些餐飲品牌、教育人員的薪資已經超越台灣，甚至服務品質比台灣好，值得台灣警惕。

(旺報)