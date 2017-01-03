力拚中央政府預算 民進黨團提案開臨時會

我要評比

明年度中央政府預算至今未審查完竣，恐拖累蔡政府施政。民進黨團今提案在1月5日至26日召開臨時會，首案先處理考試院副院長人事同意權行使，其次才是處理明年度政府預算。朝野黨團明天將協商議程內容。

在修法部分，民進黨團也規劃處理《電業法》、《長照法》、 《都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例》、《教保服務人員條例》、《證券交易稅條例》等5項修法。

提案指出，為推動年金改革、促進經濟發展、發展綠能啟動能源轉型、提升資本市場籌資功能、加速都市計畫區內危險建物之重建、普及長照服務等，提請召開臨時會。

(中時)