日韓旅客跨海告 機場偷錢包2陸男起訴

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大陸人士胡姓及周姓男子涉嫌多次來台，在機場手扶梯時，趁機偷走旅客錢包，受害的日、韓旅客跨海提告。檢警日前逮捕並羈押再次入境的胡、周；北檢今天依加重盜竊等罪起訴。

在松山機場的航空警察局台北分局接獲報案指出，旅客們在上下手扶梯時，錢包遭竊，受害旅客除了台灣人，還包含日本及韓國人，部分日、韓旅客是坐上飛機回國後，才發現遭竊，跨海透過友人報案。

警方調閱監視器後，鎖定為大陸人士胡姓及周姓男子犯案，他們專挑搭乘手扶梯的旅客下手，兩人多次以觀光簽證名義來台灣觀光。

檢警指出，胡、周從去年9月間共計犯案6起，偷到錢包後，立即到銀樓買金條，甚至盜刷被害人信用卡；警方日前趁胡、周再次入境台灣時，將他們逮捕；檢方認定兩人涉犯加重竊盜等罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。胡、周坦承犯案。1060103

(中央社)