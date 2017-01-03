劉德立夫婦出席巴拿馬臺商會新春聯歡
中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦當地時間1日晚出席巴拿馬臺灣商會舉辦之新春聯歡晚餐會，僑務諮詢委員江顯鎮夫婦、長榮集團立青海運公司董事長張新億、旅巴臺僑代表及同仁約70人出席。
臺商會長暨僑務委員劉賀首先向與宴嘉賓祝賀新年平安喜樂，繼稱大使館在劉德立抵任後一年兩個月領導下，上下一心、將士用命，為國家外交努力打拼之精神，僑界有目共睹，並強調商會將堅定支持中華民國政府之立場，賡續配合大使館各項工作。
劉德立致詞首先對商會長期對大使館之堅定支持申謝，並強調面對當前外交局勢嚴峻挑戰，大使館將勇於任事，主動出擊，克服一切挑戰，使命必達。
同時期許商會於新的一年繼續秉持促進僑社和諧、凝聚僑胞對政府之向心力及回饋當地社會等信條，積極扮演臺商與使館間之溝通橋樑。
此外，劉德立並向在場僑胞宣布，大使館已與巴京市政府合作15日派遣國家級乒乓球教練來巴推動乒乓球訓練計畫；另與巴衛生部合作於2月12日至20日安排國泰醫院專業醫療團隊來巴為巴國弱勢民眾15名免費進行人工膝關節置換手術，期間並將與臺灣商會合作舉辦有關攝護腺及關節保健醫療講座。
席間，臺商會特準備卡拉OK予與宴貴賓歡唱同樂，劉德立亦接連與大使館同仁及臺商友人合唱「愛拚才會贏」、「花心」勵志歌曲，將餐會氣氛推向最高潮，活動歷時2小時，氣氛歡愉溫馨。1060103
(中央社)
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