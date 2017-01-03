第一代老夫子作者王家禧過世 享壽93歲

老夫子哈媒體今天證實，第一代「老夫子」漫畫家王家禧在美國時間元旦清晨5時57分，因年老器官衰竭安詳離開人世，享壽93歲。

第一代「老夫子」漫畫作家王家禧（以長子王澤為筆名，讀者為分辨第一代、第二代作者，以老王澤稱之），在美國時間2017年1月1日清晨5時57分，因年老器官衰竭安詳離開人世。王家禧曾說，「我的一生就像漫畫，我儘可能的讓『老夫子』，也就是讓自己耍寶去逗樂讀者」。1060103

(中央社)