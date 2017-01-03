誤信吃搖頭丸酒量會變好 男子攜毒遭逮

基隆市鄧姓男子聽信朋友訛傳，誤以為吃搖頭丸酒量會變好，昨天凌晨他打算參加聚會，隨身攜帶搖頭丸，遭警方盤查時，還辯稱是胃藥，訊後移送法辦。

34歲的鄧男昨天凌晨行經仁五路時，見南榮路派出所員警正在巡邏，立刻拔腿狂奔躲進附近1家便利超商，員警發覺可疑立刻追趕上去，找到鄧男後詢問他是否攜帶違禁品？

鄧男隨後從外套掏出裝有9顆透明膠囊的小袋子，還不斷向員警辯稱是胃藥，警方直覺可疑，告知鄧男若真的是胃藥，請他配合調查，鄧男這時才支支吾吾坦承是搖頭丸。

鄧男在警詢時供稱，朋友聚會時都會喝酒助興，因為自己酒量差，友人曾提到吃下搖頭丸後，不僅酒量會變好，而且不容易醉，被逮時正好要去參加聚會，才會隨身攜帶搖頭丸，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，將鄧男移送基隆地檢署偵辦。1060103

(中央社)