六合夜市惡攤商 攤主限一週內走人
一盤要價新台幣1680元的烏魚膘，讓六合夜市惡攤的郭姓攤商涉嫌長期哄抬物價及積欠攤租浮上檯面，李姓攤主受輿論壓力下最後通牒，要求郭姓攤商一週內走人，不再續租。
南投縣陳姓民眾日前與家人到六合夜市點一盤炒烏魚膘，吃了覺得不新鮮找老闆理論，遭索天價1680元，憤而報警，最後付840元了事，昨天他將事件經過PO網，掀起網友揚言抵制六合夜市聲浪，夜市其他攤商也痛批郭姓攤商是害群之馬，坑殺外地客累犯，李姓攤主也不滿郭姓攤商行徑並積欠近40萬元攤租，到場要求退租，限郭姓攤商一週內走人。
六合夜市自治管理委員會主委莊其章說，郭姓攤商6、7年在夜市擺攤衍生諸多消費糾紛，夜市同業都知道，他也多次向郭姓攤商道德勸說，但都屢勸不聽，這次「民氣可用」雖趕走了這個惡攤，但對夜市名聲的傷害已造成。
莊其章說，李姓攤主給郭姓攤商一週的緩衝期，「讓他搬家，這一週他會不會出攤，我不知道」。
高雄市觀光局長曾姿雯表示，郭姓攤商雖是個案，但傷害六合夜市名聲已造成，未來將結合經發局加強輔導攤商及夜市管委會，加強攤商自律，營造夜市友善空間，洗刷六合夜市遭汙名化的惡名。1060103
(中央社)
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