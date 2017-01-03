美海關電腦當機 旅客大排長龍怒PO文

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美國海關與邊境保護局電腦系統今天大當機，影響全美機場，導致成千上萬旅客大排長龍，等待入境，民眾怨聲載道。

身為美國和加勒比海地區一大樞紐的勞德岱堡-好萊塢國際機場在推特上寫說：「海關與邊境保護局出現全國性服務中斷。預計旅客審查作業將延誤，直到系統恢復。」

海關與邊境保護局發言人告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），數座機場出現作業中斷，目前正「立即採取行動解決技術中斷」問題。

忙了數小時後，故障問題獲得解決。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）在推特上說：「海關與邊境保護局處理系統暫時中斷後，所有機場恢復上線。」

路透社也報導，發言人在聲明中說「此時沒有跡象顯示這次服務中斷的本質是惡意的」。機場人員表示，波及紐約、洛杉磯、邁阿密、波士頓和亞特蘭大等地的機場。

邁阿密國際機場人員告訴NBC，「30多個國際航班（乘客）受影響」，有旅客告訴記者，有2個人排隊等到暈倒。

邁阿密國際機場推文，為造成旅客行程延誤致歉，寫說「他們正致力恢復中」。

但數千名苦等的旅客似乎沒接收到相關消息和指示。根據法新社，瑞茲（Cali Rez）在邁阿密推文：「民眾開始爭論且愈來愈沮喪。」「盡快派人來這裡解釋情況並指揮排隊人潮。」

「今日美國報」（USA Today）網站報導，旅客上網留言懇求協助，許多分享的照片中可見長長人龍，及旅客萬分疲憊的神情。推特用戶@michelle63126寫說：「請幫幫我們！邁阿密海關被關閉了，陷入一片恐慌，人潮到處推擠，現場一片混亂。」（譯者：中央社盧映孜）1060103

(中央社)