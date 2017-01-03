國教院討論辭典增列「自自冉冉」 他神預言

總統府春聯及紅包袋賀詞「自自冉冉」受爭議，國家教育研究院主秘武曉霞3日表示，最快在下月召開「國語辭典編審會」討論是否要增列。(圖/總統府提供)

總統府春聯「自自冉冉」爭議近日來受到外界熱議，國民黨文傳會副主委唐德明今天一大早就在臉書發文嗆總統府「錯了不認還硬拗」，更酸教育部「是不是還要在教育部辭典裡新增『自自冉冉』的新解？」沒想到他話沒講完幾個小時，國家教育研究院主秘武曉霞受訪就表示，最快在下月召開「國語辭典編審會」討論是否要增列。

唐德明認為，明明是「自自由由」卻搞成「自自冉冉」，蔡總統應該說一聲抱歉，這件事情原本只是小事，畢竟吃燒餅哪有不掉芝麻，誤植更正就好，但如果錯了不認還硬拗，問題就嚴重了，總統府硬拗更是國家之大事。

唐德明說，過年時大家都把這個春聯貼在門上，小學生抬頭問自自冉冉是什麽意思？家長和老師要怎麽回答？難道也要學總統府硬拗嗎？教育部是不是還要在教育部辭典裡新增「自自冉冉」的新解？

唐德明認為，蔡總統必須收回重印，而且跟全國人民說聲抱歉，才是負責任、有擔當的國家元首。否則民眾把錯字春聯貼在家門上，不但達不到推廣台灣文學的目的，還羞辱了賴和先生，這是總統府希望看到的狀況嗎？

(中時)