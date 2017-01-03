臘肉廚房跳電燒起來 損失2萬
今上午9時48分，新竹市吉羊路一處做臘肉的廚房，發生二級火警，消防人員獲報，共派遣13車40人前往，趕抵後即拉起封鎖線及水線，進行灌救，消防局表示，現場燃燒為建築物後側，無延燒之虞，也沒有人員受傷受困。
消防局表示，今上午接獲二級火警通報，派遣中山、南寮、竹光車組出勤，發現燃燒點在建築物後側，面積約20平方公尺，為製作臘肉的廚房，由於電路跳脫，火勢太大，陸續加派朝山61，三民61支援，經人員全力灌救，10時6分火勢熄滅，也已請台電人員復電，初步財物損失為損失約2萬元。
(中時)
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