路人不認偷拍林采緹 男友胡睿兒幫腔：烙賽
以知名動漫「蛇姬」扮相紅到海外的性感女星林采緹，去年捲入吸毒醜聞，被台北地檢署以緩起訴處分，需接受戒癮治療，與同捲此案的「Under Lover」成員胡睿兒之間的戀情，也因此浮上檯面，但兩人始終未對外承認關係，各方面都形象大傷的林采緹，仍打起精神度日，然昨天她在臉書po文，表達被路人偷拍的不滿，緋聞對象胡睿兒也直接在底下留言幫腔。
「蛇姬」林采緹昨深夜po文透露，本月2號晚間到西門町一家影廳看電影，發現有路人偷拍她，「想拍照真的可以光明正大講一聲，不用偷偷摸摸偷拍，我很低調又大素顏的拍了也不好看啊」，之後友人幫忙上前詢問，沒想到對方竟嘴硬辯說哪隻眼睛看到有在拍，與此同時「看著你的手很忙在刪照片，這樣真的蠻詭異的」。
林采緹無奈表示，其實離偷拍者很近，對方耳語都聽得到，也有第三人看見對方按快門拍照，直呼：「這樣真的不是很舒服」，大方表示下次真的可以直接說，會很樂意拍照，林采緹發文完沒多久，胡睿兒便留言：「烙賽」，明顯在幫她出氣，粉絲也認為女神氣得有理，認為就算是藝人，也該得到基本尊重。
(中時電子報)
關鍵字：林采緹、蛇姬、偷拍、胡睿兒、under lover
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