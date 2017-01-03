全台最粗國旗桿 不在總統府而是在…
你知道，全台灣最「粗勇」的國旗桿在那？不是總統府，是在淡水紅毛城！
新北市立淡水古蹟博物館管轄的紅毛城，在1983年被指定為國定古蹟，而紅毛城除了紅色的外觀抓住遊客目光之外，頂樓上的國旗飄揚畫面也是一大特色，而這支旗桿可是大有來頭。
由於安全考量，紅毛城頂樓不對外開放，所以一般遊客無法窺探上頭的奧秘。紅毛城頂樓的這根白色旗桿是在1980年為了紀念紅毛城從英國收歸國有，特別前往宜蘭棲蘭山，找尋深具臺灣代表意象的紅檜木打造而成，直徑最大處約有42公分，與現代常見的鐵製旗桿不同，也是全台最粗的旗桿。
紅毛城位在淡水出海口，受到海風、濕氣等長期侵蝕，木材容易潮濕腐爛，所以木造旗桿需要藉由專業人員的精湛技術來定期保養與維修。前陣子館方人員發現旗桿下端腐爛，於是請來傳統匠師替換損壞部分。
匠師先評估旗桿是否乾燥，接著刨除腐朽部分，再將預先裁切的3塊直條木塊放置於缺口，琢磨刨修使3塊木條和旗桿的弧度、接合處完整契合，確認無誤後，再於缺口接合面均勻塗上EPOXY環氧樹脂，將木塊條逐一對位安裝上去，細修成一體，最後再以鐵環加強穩固，才算大功完成。透過淡水古蹟博物館的細心管理以及專業匠師的技術維護，矗立30餘年的紅毛城旗桿才能讓國旗持續飄揚；並在藍天、紅牆、白旗桿的裝點下為淡水古蹟更增添莊嚴絕美的氛圍。
(工商)
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