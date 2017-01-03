基隆嶼獲補助4千萬維修 開放登島時間未定
基隆嶼因受風浪波及，碼頭設施已大部分損壞，而去年底觀光局核定補助基隆嶼遊客遊憩設施改善工程共4000萬元，希望能將相關設施維修後開放觀光，對此市府態度持保留態度，認為海事工程不可貪快，對於開放登島的時間仍「說不定」，僅希望預計明年初能開放。
昨天基隆市市務會議中提到，繼去年議會針對「基隆嶼碼頭災害搶修工程委託規畫設計案」追列預算後，去年底又獲觀光局「金援」、核定補助4000萬預算整修島嶼相關的遊客休憩設施，但就算修繕完成，也需「賣點」吸引遊客前往，而細節至今仍在討論階段。
市府昨天在市務會議後記者會提到，由於基隆嶼常年受東北季風影響，大浪不斷襲擊下，島嶼碼頭早已大幅度毀壞，觀光局補助的金額除了是要修繕碼頭及遊客中心等相關設施外，另外還得建立緩衝大浪的防波堤，藉此降低未來碼頭的毀壞程度。
除此之外，其實島嶼上的步道目前仍算堪用，僅有小幅度損壞，以往遊客最喜愛登島的日期，約落在每年夏秋期間，除了有百合花盛開外，包括過境鳥類棲息、蝴蝶紛飛等，也吸引業餘攝影家上島「練技術」。而島嶼上另有燈塔、以及利用步道通往基隆嶼的制高點欣賞基隆海域及遠望基隆港都，這些也能滿足現代人「愛自拍」的慾望。
但基隆嶼已長達2年多未開放，議員呂美玲抨擊此舉是市府「精於算計」，她表示市府只講花大筆公帑維修基隆嶼，卻未講觀光策略、經濟效益在哪？去年議會早提議一邊維修一邊及早開放，但市府就是不願意行動，坦言若每樣建設都要「選舉前」才完工剪綵收割政績，絕對非百姓之福，更對基隆觀光產生不利影響。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。