基隆嶼獲補助4千萬維修 開放登島時間未定

基隆嶼獲觀光局核定補助4000萬，維修島嶼上設施，不過對於何時能開放登島觀光，目前時程仍未定，市府僅表示希望明年初維修工程完工後開放。（曾百村攝）

基隆嶼因受風浪波及，碼頭設施已大部分損壞，而去年底觀光局核定補助基隆嶼遊客遊憩設施改善工程共4000萬元，希望能將相關設施維修後開放觀光，對此市府態度持保留態度，認為海事工程不可貪快，對於開放登島的時間仍「說不定」，僅希望預計明年初能開放。

昨天基隆市市務會議中提到，繼去年議會針對「基隆嶼碼頭災害搶修工程委託規畫設計案」追列預算後，去年底又獲觀光局「金援」、核定補助4000萬預算整修島嶼相關的遊客休憩設施，但就算修繕完成，也需「賣點」吸引遊客前往，而細節至今仍在討論階段。

市府昨天在市務會議後記者會提到，由於基隆嶼常年受東北季風影響，大浪不斷襲擊下，島嶼碼頭早已大幅度毀壞，觀光局補助的金額除了是要修繕碼頭及遊客中心等相關設施外，另外還得建立緩衝大浪的防波堤，藉此降低未來碼頭的毀壞程度。

除此之外，其實島嶼上的步道目前仍算堪用，僅有小幅度損壞，以往遊客最喜愛登島的日期，約落在每年夏秋期間，除了有百合花盛開外，包括過境鳥類棲息、蝴蝶紛飛等，也吸引業餘攝影家上島「練技術」。而島嶼上另有燈塔、以及利用步道通往基隆嶼的制高點欣賞基隆海域及遠望基隆港都，這些也能滿足現代人「愛自拍」的慾望。

但基隆嶼已長達2年多未開放，議員呂美玲抨擊此舉是市府「精於算計」，她表示市府只講花大筆公帑維修基隆嶼，卻未講觀光策略、經濟效益在哪？去年議會早提議一邊維修一邊及早開放，但市府就是不願意行動，坦言若每樣建設都要「選舉前」才完工剪綵收割政績，絕對非百姓之福，更對基隆觀光產生不利影響。

(中時)