桃竹竹苗利多 北區健保總額增4%

十年來未調整分區健保總額，在桃園、新竹縣市和苗栗縣四縣市首長爭取，今年北區住院及門診給付調升4%，估增新台幣4億元，平均每人多增1200元。

十年未調整過的分區健保總額，在「桃竹竹苗區域治理平台」四縣市首長不斷地協調爭取下，全民健康保險署重新精算後，去年底的健保會中定案調整106年度北區（桃竹竹苗四縣市）西醫醫院健保總額，應逐步依人口校正後之占率（R值）做調整，106年北區住院及門診總額中R值將各增加4%，預估北區四縣市分配到的健保給付總額，約增加新台幣4億元。

桃竹竹苗4縣市今天在桃園市政府擴大舉辦說明會，宣布健保總額調整，桃園市長鄭文燦、新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅與苗栗縣副縣長鄧桂菊出席。

鄭文燦等人表示，在105年8月「桃竹竹苗區域治理平台」成立時，所提出的第一項合作議題，四縣市共同爭取享有公平合理的醫院健保總額預算，感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘協調，以及衛生福利部支持，在大家共同努力之下，打破了十年來醫療資源分配不均的問題，讓桃竹竹苗四縣市的鄉親，往醫療平權的路上跨出了最艱難的第一步，也是「桃竹竹苗區域治理平台」成功的第一步。

106年起，北區四縣市將逐步享有公平的醫療資源與服務，也將共同持續為民眾發聲，讓全國使用健保的民眾都能享有醫療平權兼顧照護弱勢，調整後的整體醫療環境也會越來越好，營造優質的醫療衛生環境，讓醫療人員能無後顧之憂地發揮專長、造福四縣市鄉親。1060103

(中央社)