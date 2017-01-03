洲際球場跨年挨批 市府：原本就要翻修

台中市政府在洲際球場舉辦跨年晚會遭質疑破壞球場，台中市新聞局長卓冠廷（左）與洲際球場管理單位午資公司總經理張榮福（右）3日一起舉辦記者會澄清。中央社記者郝雪卿攝 106年1月3日

台中市政府在洲際球場舉辦2017跨年晚會，今天遭台中市議會國民黨團質疑破壞球場，市府指出，球場管理單位早就排定冬盟之後的1月要進行內外野翻修。

台中市政府新聞局在洲際棒球場舉行2017跨年晚會吸引5萬民眾進場，這是跨年晚會首次在洲際球場內舉辦，國民黨台中市議會黨團上午召開記者會質疑晚會過後，棒球場草皮經萬人踩踏而毀壞，即將參加經典賽的中華隊也因無場地練習須到處遷移。

台中市新聞局長卓冠廷與洲際球場管理單位午資公司總經理張榮福一起舉辦記者會澄清。

卓冠廷指出，午資公司原本1月就有內外野整體翻修計畫，費用由其母企業中信集團贊助，因此促成跨年晚會在洲際球場舉行的美事，市府未花費任何場地費用。

卓冠廷表示，由於去年12月中旬舉行冬季棒球聯盟，加上今年1月場地整修計畫，因此午資公司才無法配合出借場地給棒協進行經典賽集訓。也就是說，不論有無跨年，都未影響到球場既定整修與中華隊經典賽集訓計畫。

卓冠廷說，往年在國立台灣體育運動大學綜合體育場舉行跨年，也有活動後整修草皮的問題，今年在洲際舉行，是由廠商贊助，不用花錢，節省公帑。而提高球場在非賽事期間使用率已是世界趨勢，可以讓球場更多角化經營。

張榮福表示，洲際棒球場有長期遇雨易積水的老問題，2016年中職開賽前該公司測試整修內野草皮排水，效果良好，深獲球迷肯定，因此決定2017年開賽前再進行整體連同外野翻修工程。因此，不論台中市政府是否有舉辦跨年晚會，本來在1月就要進行外野草皮翻修跟排水設備更新，趕在3月中職賽開打前完成整修。1060103

(中央社)