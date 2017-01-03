陸傳在南海部署飛彈 共軍少將反批美國

美媒近期報導，中國大陸擬在南沙島礁和西沙永興島部署多型防空飛彈。大陸軍事專家尹卓批評這是外媒「炒作」，美國艦機威脅南海穩定，大陸部署防禦裝備「合理合法」。

美國福斯新聞近期引述美方官員談話報導，美國情報衛星資料顯示，大陸已運送近距離CSA防空飛彈（CSA-6b）和紅旗9遠程地對空飛彈系統至海南島，預料將轉運至南沙人造島礁和永興島。

尹卓接受大陸中央電視台採訪時表示，美軍轟炸機先前不遠萬里到南海「炫耀武力」，2個航空母艦戰鬥群在南海活動，隨時在南海保留龐大的海軍力量。

具少將軍銜的尹卓聲稱，大陸在此情況下採取「合理合法」的防禦措施是正常的，防空飛彈打不到美國，也不會威脅周邊盟國。只要他國不威脅陸控島礁安全，防空飛彈就不會發揮作用。

他還批評外媒炒作毫無道理，叫「只許州官放火，不許百姓點燈」；美國到處宣揚「中國威脅論」，但真正威脅區域穩定的卻是美國。

諸多跡象顯示大陸正在南海擴張軍力。研究南海問題的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）2016年12月公布多張衛星照顯示，大陸在南海7座人造島礁上部署「近迫武器系統」（CIWS），疑似配備防空火砲。

大陸國防部對此表示，「必要的軍事設施」主要是用於防禦和自衛，是正當合法的。「比如說，別人在你的家門口耀武揚威，難道你還不能準備一個彈弓嗎？」1060103

(中央社)