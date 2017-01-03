一例一休 行政院：勞力密集業可能漲價
行政院長林全接受媒體專訪時說，漲價是一例一休必然代價；行政院發言人徐國勇今天澄清，這是指勞力密集產業可能漲價，不是全面漲價，且漲價是回饋給勞工加班費或實質休假。
一例一休上路，行政院長林全接受平面媒體專訪表示，修勞動基準法目的是減少勞工工時，但不可能不付出社會代價，漲價也是必然結果，行政院對物價及勞工權益等後續影響，會成立小組密切觀察，企業界不要以一例一休為藉口，帶動全面性物價上漲。
徐國勇中午受訪表示，報導標題過於斷章取義，一例一休不可能造成全面性漲價，只有部分勞力密集行業，如會計業、交通運輸或服務業等，會有些漲價問題。機械或資本密集製造業，勞動成本比例較低，就不會有漲價問題。
他說，勞力密集行業漲價難免，但漲價也是回饋給勞工加班費或實質休假，還是勞工受益。行政院物價督導小組會密切關注，避免某些不應漲價行業趁機哄抬價格。
另外，林全接受平面媒體專訪表示，綜合所得稅與營利事業所得稅邊際稅率差距太大，造成「假外資」盛行，也妨礙高階人才在台工作意願。在所得稅收不變前提下，將調降綜所稅最高稅率45%，或調升現行營所稅率17%，行政院最快今年5、6月推修正草案。
徐國勇說，財政部跟相關部會正在研議中，是整個稅制都要檢討，不止綜所稅與營所稅。1060103
(中央社)
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