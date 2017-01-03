苗縣體育績優獎不完 徐耀昌接見表揚

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苗栗學子參加各項全國體育競賽表現亮眼，105年度下半年至少抱回92金、33銀、39銅佳績，縣長徐耀昌今天接見表揚各績優團隊，期勉再接再厲，為苗栗、台灣爭光。

苗栗縣政府教育處為鼓勵縣內參加全國性各項體育賽會得獎選手及教練，今天於苗栗市文華國小舉辦頒獎活動，徐耀昌親自接見表揚各績優團隊，並頒贈禮券，表彰各代表隊豐碩成果及對體育發展貢獻。

教育處表示，此次表揚105年下半年度代表苗栗縣參加全國各項比賽績優團隊，包括排球、田徑、定向越野、溜冰、柔道、跆拳道、角力、國武術、扯鈴、籃球、獨輪車、傳統武術及橋牌等13項競賽，共囊括92面金牌、33銀、39銅。

獲獎單位包括苑裡國小、建功國小、致民國中、銅鑼國小、梅園國小、福興武術中小學、縣立苑裡高中、後龍國小、公館國中、公館國小、仁德醫專、大倫國中、造橋國中、談文國小、中興商工、苗栗致柔武學聯隊及苗栗縣體育總會滑輪溜冰委員會等。

其中，近年發展扯鈴運動有成並多次躍上國際舞台的後龍國小，不僅拿下2016FORMOSA國際扯鈴大賽金牌，105學年度參加教育部、中正盃全國扯鈴錦標賽，總奪牌數更高達26金、6銀、4銅，戰果輝煌。

此外，大倫國中學生劉佳穎獲105年第5屆教育盃全國獨輪車錦標賽1金1銅，今天受獎前，特別示範獨輪車精湛技術，明年還將代表台灣參加世界盃獨輪車錦標賽。

徐耀昌感謝各學校團隊、教練辛勞付出，以及各熱心企業大力支持提供約2000萬元經費，協助培育苗栗學子在各項體育競賽中找到興趣、展現優秀實力，期勉學生們體育、學業並重，全力以赴，未來繼續為苗栗、台灣爭光。1060103

(中央社)