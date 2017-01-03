談一例一休 呂秀蓮：我也是受災戶

前副總統呂秀蓮今天說，一例一休原本是好心好意要讓勞工增加假期，結果現在沒有人歡迎，「我也是受災戶」，她辦公室完全靠募款，影響所及，像她辦公室週末辦活動就要加班。

呂秀蓮今天接受「POP搶先爆 主持人黃光芹」專訪。

呂秀蓮說，治國與選舉不一樣，政府優先順序好像沒有掌握好，民之所欲在哪裡，急迫的事情要處理，像一例一休，好心好意要讓勞工增加假期，結果現在沒有人歡迎，「我也是受災戶」，因為她做的是社會公益，完全靠募款，影響所及，像她辦公室週末辦活動就是要加班。

被問到，總統與內閣成員民調呈現死亡交叉。

呂秀蓮說，推動任何政策，應該是複雜的事情要簡單化，要有說明的能力，趕快跟大家解釋，利弊在哪裡，這6個月來，「最大的問題就是，簡單的事情都變得很複雜」。

她說，例如，明明是好意讓勞工多休息幾天，但吵了半天「勞工不滿意，資方也跳起來」，強制大家週六、週日不能上班，不然就要加班費，「漲價是一定的」、「不然六日全民睡覺嗎？」，大家承受不了，就有寺廟貼出紅單子指六、日不開。

呂秀蓮認為，如果可以讓勞資覺得是命運共同體，觀念溝通很重要，另外，「要有彈性」，尤其全球化、時差的關係，週五晚上準備要過周末，但華爾街忙得不得了，三班制才能國際接軌，週一上班，人家還在放假，這都要整個調整，「休假總時數可以總量管制，但要給彈性，資方勞方自己去調配」。

被問到，「有人馬政府未就任，就要油電雙漲，（一例一休）這波可能比油電雙漲更嚴重」。呂秀蓮認為，「一定會促成整個物價波動」。

至於總統與行政院長林全要各自負擔什麼責任？呂秀蓮認為，政治責任是一定要負，每天民調也給他們很大壓力，但人民不在乎誰怎樣，人民在乎的是，不對的不要做，錯的趕快改。

主持人追問，內閣改組可以因應民調下滑的局面嗎？她說，經過這麼久，有些人進入狀況，有些人還是沒進入狀況，趕快換吧。1060103

(中央社)