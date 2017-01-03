放眼2020 時代力量以藍委為目標

時代力量立院黨團總召徐永明今天表示，2020年立委選舉，區域立委會以國民黨現任立委為對象。時代力量若持續有10到15%的支持度，立委席次10席以上是合理的推算。

時代力量立法院黨團總召徐永明昨天表示，立法院到目前為止仍是時代力量最重要的舞台，盼下次立委選舉能獲得10席以上的席次；能否將支持度化成選票，是時力2018年最重要的考驗。

對此，徐永明今天在立法院召開的時代力量黨團記者會中指出，2020年立委選舉，區域立委會以國民黨現任立委為對象，目前國民黨團要用4000案癱瘓臨時會，全民難道不會有反應嗎？這是時代力量成長的空間。

徐永明指出，新興政黨只能往前走，繼續發展擴張。根據目前的民調來看，時代力量有穩定的支持度，若能持續有10到15%的支持度，10席以上的立委席次是很合理的推算，再加上時代力量在立院的表現，相信會有相當的成長空間。

時代力量執行黨主席黃國昌則表示，現在談2020立委選舉有點早，但徐永明提出的，確實是時代力量未來努力前進的方向，但在此之前，現在最重要的工作是在2018地方選舉把有理想能力的人送進地方議會中，藉由地方政治的改變，進一步推動台灣民主的深化。

黃國昌指出，目前未在任何區域鎖定特定的人參選，最重要的工作是把先平台打造起來，成為政策跟人才匯集的場域，等運作一段時間，黨部會進一步規劃各地的提名作業。2018年地方選舉上，主要區域中都一定會提出時代力量的議員候選人。

國民黨立法院黨團副書記長林為洲說，選舉不是用喊的，要靠實力。他說，會講這種話是對內部的信心喊話，因為完全不合邏輯。

林為洲說，民進黨與時代力量是大綠、小綠，小綠長大、大綠就會減少，這是基本的邏輯，搶來搶去是大綠小綠的家務事，跟國民黨有什麼關係。1060103

(中央社)