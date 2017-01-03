議員批封殺　柯文哲酸：應去努力罷免我

國民黨籍台北市議員鍾小平今天指出，日前他上節目遭退通告，是因市長柯文哲不願與他同台。柯文哲上午回應，「鍾小平不是努力在罷免我？應該要去努力罷免我，上節目幹什麼」。

柯文哲去年12月30日接受電視台專訪，但鍾小平今天聲稱，上節目前接獲製作單位告知，柯文哲如果與他、議員王世堅同台就不到場，質疑因為這樣遭退通告。

柯文哲上午出席活動時回應，邀請來賓是製作單位的事情，且現在的媒體都會考量怎麼做收視率才會高，並不是市政府去挑選人選，因此否認要求製作單位退鍾、王通告。

柯文哲也說，「鍾小平不是努力在罷免我？應該要去努力罷免我，上節目幹什麼」。1060103

(中央社)