反制網路謠言 民進黨新增發言戰力並推網路互動

總統蔡英文在去年年終與媒體茶敘時有提到，近期網路謠言內容不實，誤導民眾看法，對政府施政產生影響；民進黨顯然已經注意到此問題。民進黨中央黨部3日上午舉行記者會，回顧2016年政府推動多項改革政策成果，並公布新增兩位發言人，此舉似乎有意透過黨機器的動員及宣傳能量，對於網路上不利蔡政府等訊息，大動作加以反制。

民進黨上午召開｢2016我們一起完成的事｣臉書互動介面發表記者會，宣布張志豪及吳沛憶兩位年輕世代發言人，擴大發言能量。民進黨並回顧重返執政半年的時間，表示政府秉持蔡總統「負責的領導、穩健的改革」施政主軸，推動多項改革政策已經上路，並且看到初步成果。

發言人王閔生表示，今天公布的「2016我們一起完成的事」，主要是過去一段時間彙整人民較關心的經濟與勞動權益政策各20項，以一問一答的方式於2016年聖誕節後於民進黨官方臉書啓動，增加與網友對於政策認知的互動。

民進黨表示，蔡政府的經濟與勞工政策正逐步落實。王閔生表示，在經濟表現上，不僅看到整體經濟正在復甦，各項蔡英文總統競選期間的提振產業政策也逐一落實；至於在照顧勞工方面，民進黨一直和勞工站在一起，我們除了大幅提高基本工資以外，也放寬了勞工特休休假的標準與天數，證明了政府不僅提升產業的發展，更兼顧了勞動權益與福利的提升。

發言人阮昭雄表示，勞基法完成修法並且陸續實施之後，包括勞工全面實施周休二日，增加年輕與初就業勞工特休，以及全國國定假日回歸一致，這些總統在選前對勞工朋友的承諾，現在都已經透過修法落實。

(旺報)