開春首場國際旅展登場 規劃春節最後機會

開春首場國際旅展，6日在台中世貿中心登場。（馬瑞君攝）

還沒有想好怎麼規劃農曆春節旅遊行程嗎？開春首場國際旅展6日在台中世貿中心登場，想搶春節檔期出清價，可得把握機會，大年初一台中直飛香港不到3000元，還來得及到香港感受一下濃厚的年節氣氛。

主辦單位指出，由於今年春節年假較短，一般多以短程較受青睞，但若是想跟別人過一個不一樣的年假，多請2月2、3日就可以有長達10天長假可以規劃歐美長線。

不少民眾擔心此時再來規劃春節行程，似乎晚了些，在此次旅展中從小年夜、除夕、初一出發都還有最後出清名額；而年後的日韓春天賞櫻、滑雪或破冰早鳥行程，也可提早預訂。

泰元旅行社推出除夕、初一菲律賓宿霧、長灘島5天原價3萬8500元、下殺2萬3900元特惠，一口氣就砍了近1萬5000元；台中來回立山黑部5天只要4萬2900元，第2人還可再減3000元。

而國內旅遊部分，此次旅展也推出雙人出遊住宿最低1000元起，泡湯加風味餐限時促銷1500元；主辦單位在4天展期中，共準備了1100個好運福袋大放送，有機會抽中日本免費機票。

(中時)