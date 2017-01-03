開春首場國際旅展登場 規劃春節最後機會
還沒有想好怎麼規劃農曆春節旅遊行程嗎？開春首場國際旅展6日在台中世貿中心登場，想搶春節檔期出清價，可得把握機會，大年初一台中直飛香港不到3000元，還來得及到香港感受一下濃厚的年節氣氛。
主辦單位指出，由於今年春節年假較短，一般多以短程較受青睞，但若是想跟別人過一個不一樣的年假，多請2月2、3日就可以有長達10天長假可以規劃歐美長線。
不少民眾擔心此時再來規劃春節行程，似乎晚了些，在此次旅展中從小年夜、除夕、初一出發都還有最後出清名額；而年後的日韓春天賞櫻、滑雪或破冰早鳥行程，也可提早預訂。
泰元旅行社推出除夕、初一菲律賓宿霧、長灘島5天原價3萬8500元、下殺2萬3900元特惠，一口氣就砍了近1萬5000元；台中來回立山黑部5天只要4萬2900元，第2人還可再減3000元。
而國內旅遊部分，此次旅展也推出雙人出遊住宿最低1000元起，泡湯加風味餐限時促銷1500元；主辦單位在4天展期中，共準備了1100個好運福袋大放送，有機會抽中日本免費機票。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。