不是「自自冉冉」新北推「積善積福」春聯

新北市2017年春聯賀辭為「積善積福」，相當討喜。(圖/新北市府)

迎接2017的雞年到來，新北市政府今天(3日)展示新出爐的春聯，今年春聯賀辭為「積善積福」，取雞年諧音象徵充滿機會的一年。以此期盼大家能心存善念，多累積福報，讓社會充滿正向能量，也會越來越和諧。

新北市政府秘書處表示，本次春聯是由秘書處邀請青年事務委員及年輕同仁一起討論設計，「積善積福」四個字以行書書寫，搭配燙金的公雞象徵喜氣、福氣，兼具傳統美感與現代設計感，期許市民朋友收到春聯能對新的一年有全新想法。

今年春聯分送原則將於1月6日起在29區區公所及戶政事務所、本府聯合服務中心以及各里辦公室提供民眾免費索取，數量有限，另民政局網站也提供市府電子春聯及電子農民曆供民眾下載。

(中時)