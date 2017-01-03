NBA》打鐵18次6失誤 哈登讓火箭球迷又愛又恨
如果他不是全聯盟頂級球星，沒有一支球隊願意給他無限開火權，而這也是「大鬍子」哈登的最大本錢。哈登3日單場不但打鐵18次，還發生6次失誤，但他在最後10秒的一記空拋，幫助哈瑞爾在半空中第一時間將球灌進籃框內，單場第10次助攻到手，完成連3場大三元隊史紀錄，哈登的表現讓火箭球迷看得又愛又恨。
這是哈登生涯第18次大三元，也是本季第9次，連續3場大三元以及「背靠背」的大三元都是他個人與球隊紀錄，雖然追不上雷霆韋斯布魯克的連7場大三元成就，但對於本季轉任主控的哈登而言卻已屬難得。
轉當主控的哈登，本季得分火力非但不減，籃板與助攻都創下生涯新高，不過伴隨而來的就是失誤率，至今已有19場單場失誤超過6次，連續6戰失誤超過6次，每當他有精彩得分，或是漂亮助攻時，總是能獲得如雷掌聲，但出現無俚頭失誤時立即傳出咒罵聲。
幸好火箭目前5連勝，27勝9敗，西區僅次於勇士與馬刺暫居第三，在有絕佳戰績的力挺下，哈登在火箭陣營如天之驕子，然而一旦火箭開始走下坡，甚至陷入連敗低潮的時候，哈登肯定會成為眾矢之的，榮耀與危機一體兩面，走在刀鋒上的哈登不得不謹慎。
(中時電子報)
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