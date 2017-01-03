阿里山森鐵停駛？林務局：3月移轉台鐵
外傳阿里山森林鐵路因一年虧損3億元，營運資金來源今年中將見底，而且主管機關林務局及代管的台鐵局都不願接下這個燙手山芋，阿里山森鐵恐面臨停駛的命運。面對傳聞，林務局副局長楊宏志表示，阿里山森鐵目前的資金來源為「林務發展及造林基金」，目前基金還有67億元，加上全台18座森林遊樂園區的門票收入會持續挹注，不可能這麼快耗盡。
楊宏志指出，目前林務局與台鐵局共治森鐵的做法，恐讓行政組織不穩定，導致相關單位人心浮動，因此主管權責將完全移轉給台鐵局，最快在今年3月雙方會訂出轉移的具體規劃，內容包括資金來源、業務安排、人力配置等，再給行政院核定。
(中時)
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