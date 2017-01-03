2016NBA花式進球 林書豪排第9

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪去年在夏洛特黃蜂隊時，靠比賽中一次騙起對手，失去平衡狀況下將球拋進籃框，並獲加罰機會，獲選NBA西元2016年10大花式進球第9名。

短片中，去年還在夏洛特黃蜂隊陣中的林書豪，在球隊主場迎戰費城七六人隊比賽中展現一次絕妙上籃，並獲「小帳加一」機會。

影片中林書豪接獲傳球進攻，在切入後一個假動作晃起兩名防守者，其中一名防守者落地後壓到林書豪身上，但林書豪在身體失去平衡，且背對籃框狀況下，仍順勢靠靈巧手上功夫把球拋進，還賺到1次加罰機會，絕妙進球讓他自己也感振奮。

至於第1名由金州勇士隊球員伊戈達拉（Andre Iguodala）獲得。

在勇士對上奧克拉荷馬雷霆隊比賽中，伊戈達拉持球進攻籃框，切入後在禁區內1小步就躍起準備爆扣，但防守者及時趕上，千鈞一髮之際，伊戈達拉改以一記大拉桿，並身體失去平衡，且已往下落情況下將球拋進，展現驚人滯空能力及手上功夫。1060103

(中央社)