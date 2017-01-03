惡房東張淑晶又出招 設局騙外國遊客

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馬來西亞女遊客僅能入住永和竹林路便宜旅社，一晚僅1200元。（葉書宏翻攝）

惡房東張淑晶再出新花招，將歪腦筋動到國外客人，先在國際訂房網站刊登精美的房間照片，吸引2名馬來西亞女遊客花費4500元訂房，遊客來台跨年後，謊稱飯店無房間僅能入住永和竹林路某便宜旅社，從中賺取差價，張女還要求旅社退房退費，由於老闆堅持不退費拿出手機蒐證，她才作罷離去。

據了解，張女先在國際訂房網站刊登精美的房間照片，2名馬來西亞女遊客花費150元美金（約台幣4500元），下訂跨年夜住宿，豈料，跨年後要回飯店休息，張女卻告知房間已被取消，僅能入住永和竹林路便宜旅社，一晚僅1200元，大賺中間差價。

張女賺了差價後，竟趁2名女子外出購物時，要求旅社退房退還1200元房錢，旅社陳姓老闆不肯，雙方發生爭執，永和警分局中正橋派出所獲報到場，陳姓老闆拿出手機錄影蒐證，張女臉色大變離開。

中正橋派出所長鄭達發表示，警方獲報到場，未成案，因此讓雙方離開，未接獲馬來西亞女子報案。

(中時)