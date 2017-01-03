亞松森僑界舉行元旦升旗典禮

我要評比

巴拉圭亞松森中華會館1日上午在孔教中心中正學校，舉行中華民國106年元旦升旗典禮，駐巴拉圭大使俞大?率全館員眷、僑務委員曹水勝偕僑務榮譽職人員及僑團校代表，約250人與會。（駐巴拉圭大使館提供）中央社 106年1月3日

巴拉圭亞松森中華會館1日上午在孔教中心中正學校，舉行中華民國106年元旦升旗典禮，駐巴拉圭大使俞大?率全館員眷、僑務委員曹水勝偕僑務榮譽職人員及僑團校代表，約250人與會。

為增加活動多元化與趣味性，主辦單位安排升旗後舉行全僑團拜，接著俞大?頒發僑委會獎狀予籌辦國慶活動有功團體、並發紅包給70歲以上僑胞及7歲以下幼童，隨後全體與會人員走入中正學校大禮堂進行圓桌早餐聯誼。

餐後在學校操場繼續進行籃球投籃、比手劃腳猜謎、擲骰子等趣味競賽。此次升旗典禮活動兼具莊嚴與活潑，氣氛熱絡溫馨祥和，展現巴拉圭僑界擁護中華民國之熱忱與活力。1060103

(中央社)