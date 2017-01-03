韓請求引渡崔順實之女 丹麥律師誓上訴
南韓當局今天表示，他們將採取措施，引渡總統親信干政醜聞主嫌崔順實之女鄭尤拉，但鄭尤拉的丹麥律師矢言，將對引渡判決提出上訴。
丹麥警察1日在北部阿爾堡市（Aalborg）逮捕並拘禁鄭尤拉。丹麥檢察官昨天表示，鄭尤拉涉嫌在南韓犯下經濟罪，將監禁她4週。
鄭尤拉在丹麥的國家指派律師施奈德（Jan Schneider）說，他可能將對引渡鄭尤拉的判決提出上訴。
根據丹麥電視台拍到的畫面，施奈德在阿爾堡法院外頭表示：「我認為，丹麥警方與法院捲入南韓政治衝突，實在令人失望。」
鄭尤拉在法院向南韓記者表示，她是9月底抵達丹麥，否認對母親的業務交易知情，鄭尤拉說，她上一次見到南韓總統朴槿惠是在她小學時。
鄭尤拉的南韓律師李炅在（Lee Kyung-jae）告訴聯合新聞通訊社：「身為她的律師，我一直建議她，在南韓接受調查對她比較好。」
李炅在說：「她最擔心的是，如果回到南韓且遭拘留，她的小孩會在哪裡。」李炅在也是鄭尤拉母親崔順實的代表律師。鄭尤拉遭逮捕時，她的1歲兒子跟她在一塊。
路透社目前無法聯繫到李炅在取得回應。
南韓當局尋求引渡鄭尤拉，理由是鄭尤拉涉嫌違法干涉學歷並犯下其他未具體說明的罪名。
除了註銷護照外，南韓當局先前也要求國際刑警組織（Interpol）將鄭尤拉列入紅色通緝令名單。南韓警方今天表示，由於鄭尤拉遭到拘留，這項要求暫緩執行。（譯者：中央社張曉雯）1060103
(中央社)
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