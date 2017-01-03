日本體操最美選手田中理惠宣布結婚

體操女神田中理惠宣布登記結婚。(圖/維基百科)

日本體育界女神在2017年開始分別宣布結婚喜訊。繼桌球福原愛及女排木村沙織之後，日本新聞網3日報導，被稱為日本「最美選手」的體操女神田中理惠（29歲），在自己的部落格上宣布，已經在1日登記結婚。但她未公布自己丈夫姓名和相關背景。

田中說：「祝賀大家新年好。突然的報告真的十分抱歉，我已經結婚了。」她說：「我還是一個不成熟的人，會比去年更加努力地工作，期望大家多多給我關照。」

田中沒有透露自己的丈夫是誰。消息說，田中的丈夫不是演藝圈和體育界的人士，很可能是她的同學。

田中出身於和歌山縣，父母親都是體操選手，因此她和哥哥與弟弟從小參加體操訓練，在2012年的倫敦奧運會上，兄弟姐妹3人一起參加了奧運會比賽。

日本體育大學畢業的田中在2013年退役後，擔任母校的助教。目前還被任命為2020年東京奧運會和殘奧會組委會委員。

(旺報)