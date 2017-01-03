分手兩樣情...裘莉全家開心過節 小布獨自落淚

分手兩樣情，裘莉帶女兒開心逛街，小布孤單過節。(取自鏡報、達志影像)

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）去年10月閃電訴請與布萊德彼特（Brad Pitt）離婚，震驚全球。雖然6個小孩的撫養權究竟歸誰，至今尚未落幕，不過裘莉日前就被直擊開心帶著小孩滑雪過節，反觀小布卻因為孤單過節大受打擊，被爆數度落淚。

裘莉把官司擺一旁，趁著新年假期帶著6名子女赴美國科羅拉多州滑雪度假，還被拍到與子女一同上街買冰吃，母子間有說有笑十分快樂，但反觀前夫小布，則是被爆料過了個「非常糟的假日季節」。

據悉，小布還在試圖去接受與裘莉分手事實之際，就遇上聖誕節與新年，讓他特別想念孩子們，更為此數度感傷落淚，整個人陷入絕望。

(中時電子報)