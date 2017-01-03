華信航空春節疏運再增開加班機36架次 今晚18：00開放第2波訂位
華信航空配合2017年1月25日起至2月5日期間春節疏運，為因應國人春節返鄉及出遊需求，針對目前需求較高之金門及澎湖離島航線再規劃第二波加班機：台北-金門30架次、台北-馬公4架次、台中-馬公2架次，華信航空春節第二波加班機總共再增開36架次、3,744席機位。並於今(3)日晚間18:00開放訂位，尚未訂妥春節機位的旅客請把握機會訂位購票。
配合民航局於2016年12月6-7日開放第一波春節離島班機訂位時，華信航空除正班機364架次外，已調度自有航機E190機隊及華航集團738大型航機之運能，提供離島加班機226架次。加上今日第二波春節加班機36架次，2017年國內航線春節疏運期間，華信航空總共提供626架次、總計71,584席機位，以滿足春節疏運期間，旅客搭機返鄉旅遊之需求。
另外，為鼓勵民眾春節期間多利用反向及離峰時段班次，華信航空特推出春節離峰班機、享七折早鳥優惠方案，只要在搭機14天前訂位購票，就可享有七折限量優惠票價，提供民眾在春節期間，規劃在離峰時段輕鬆出遊、亦可安排離島家人來台團圓，年假可輕鬆享受悠閒也享有票價優惠。
民眾可透過華信航空網頁 www.mandarin-airlines.com 、華信手機APP、客服專線 412-8008(手機+02)訂位、7-ELEVEN ibon、全家 FamiPort，或直接到華信航空機場臨櫃訂位及購票。
(工商)
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