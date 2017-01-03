中市府：洲際棒球場不論有無辦跨年都要整修

台中市府新聞局長卓冠廷（左）今天與午資公司總經理張榮福聯袂出面回應，強調洲際棒球場不論有無辦跨年，管理單位午資公司已有既定內外野整修計畫。（盧金足攝）

台中市府新聞局長卓冠廷對外說明洲際棒球場整修事宜。(影音來源/youtube)

午資公司總經理張榮福對外說明洲際棒球場整修事宜。(影音來源/youtube)

2017年剛開始，府會就點燃戰火！台中市政府新聞局在洲際棒球場舉行2017跨年晚會，吸引5萬多名民眾參與，今天（3日）被國民黨議員質疑破壞球場，妨礙中華隊經典賽集訓。市府新聞局長卓冠廷和午資公司總經理張榮福出面回應，稱1月將展開內外野整體翻修計畫，午資公司才無法配合出借場地，所以不論有無跨年晚會，都未影響球隊集訓與球場既定整修作業。

市議會國民黨團今天召開記者會，國民黨團書記長楊正中表示，市府在洲際棒球場舉辦跨年晚會，讓萬人踩踏維養不易的草皮，導致晚會後現場一片狼藉，草皮全數壞死，即將出戰經典賽的中華隊無法在正國際級的洲際棒球場練習，恐將影響經典賽的表現，要求市府須向中華隊、全體國人道歉！

市議員顏莉敏說，跨年晚會結束後，她前往現場發現球場內部草皮嚴重壞死、紅土毀損殆盡，到處都是垃圾，地上明顯可見食物殘渣和飲料汙漬，現場還看到晚會舞台正在拆卸，大型機具重重碾壓草皮和紅土，導致球場表面凹凸不平，很難想像這是座國人公認的國際級棒球場。

「這是子虛烏有的抹黑！」卓冠廷表示，台中市首度在棒球場內舉行跨年晚會，活動前洽詢場地管理單位午資公司，得知1月進行內外野草皮與紅土的翻修工程，費用則由其母企業中信集團贊助，因此同意全力協助市府舉行跨年晚會，促成活動成功圓滿的美事。

卓冠廷說，往年在國立台灣體育運動大學綜合體育場舉行跨年，也有活動後整修草皮的問題，今年在洲際棒球場舉行，費用由其母企業中信集團贊助，促成舉行跨年晚會的美事，不用花錢，節省公帑。

午資公司總經理張榮福強調，洲際棒球場有長期遇雨易積水的老問題，2016年中職開賽前該公司測試整修內野草皮排水，效果良好，深獲球迷肯定，因此決定2017年開賽前再進行整體連同外野翻修工程。也因此，不論市府是否有舉辦跨年晚會，本來在1月就要進行外野草皮翻修跟排水設備更新。

另一方面，有網友關切，為何不提供洲際棒球場讓經典賽中華隊集訓？張榮福表示，棒協來洽詢時，該公司就告知去年12月中要舉行冬季棒球聯盟，緊接著1月初又要展開場地修復工程，因此這次不論有無舉行跨年晚會，本來就無法出借場地給棒協。

「一座體育場館若能在非球季期間充分利用以提升使用率，已是國際趨勢演！」新聞局長卓冠廷（左）舉國外知名球場多元利用為例，球場開演唱會蔚為盛況。（盧金足攝）

除了中華隊，韓職LG也來詢問過借用場地的問題，但該公司基於永續經營洲際棒球場的立場，仍決定如期進行整修計畫，因此未能配合出借。

依午資公司的規畫，洲際棒球場將從今天起45個工作天內進行內外野草皮與紅土整修，以及強化全壘打牆的防撞措施，希望能趕在2月中下旬古巴國家隊來台友誼賽。

卓冠廷也舉世界各地知名球場為例，強調只要不在季賽中舉行，一座國際級的球場非球季期間舉辦各式活動，本來就是世界趨勢，不論是台灣，或是美日職棒球場，都是如此。

他出示有圖為證的看板表示，大聯盟洛杉磯道奇隊球場、舊金山巨人隊球場都曾舉行演唱會，波士頓紅襪隊芬威球場更搭過14樓高的滑雪台，日職東京巨蛋更是辦過無數場演唱會，這些都顯示一座體育場館若能在非球季期間充分利用以提升使用率，已是國際趨勢。

新聞局進一步說明，洲際棒球場除各級棒球賽事外，曾舉行過大型演唱活動，包括2008年合併前，前市府曾在此舉辦跨界男高音波伽利唯一在台演唱會，也是洲際棒球場首次開放內外野草皮給觀眾使用的首例；此外，前市府也曾在2010年3月27及28日舉辦《杜蘭朵公主》大型景觀歌舞劇的演出。

「這不但創造歷史，也讓許多年輕朋友留下了美好的回憶！」卓冠廷對於洲際棒球場成功舉辦跨年，強調會更加努力，把不足的部分做到更好，感謝議員關心洲際棒球場管理事宜，但這次又變成烏龍爆料，市府尊重議員的意見，但期待日後有任何問題若能先詢問他，他會提供正確資訊，避免再有更多誤會，甚至被打臉的情形發生。

台中市議會國民黨團今天召開記者會，指洲際棒球場短期恐無法使用！（陳世宗攝）

民進黨議員江肇國表示，每個球場在季賽開始前，一定會進行草皮整復、換新，所以從季後到開季前，國內外球場都會利用這段時間舉辦各式活動，增加球場的使用率以及收入，這是一般的棒球常識，他質疑國民黨的批評根本是「外行人」。

(中時)