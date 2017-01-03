TWICE新歌TT點擊破億 創韓團最快紀錄
南韓著名經紀公司JYP娛樂今天透露，旗下女團TWICE新歌「TT」MV在YouTube上的點擊量突破1億次大關，創南韓偶像團體最快紀錄。
南韓聯合新聞通訊社報導，TWICE新歌「TT」於去年10月24日公開，截至今天零時20分，僅在71天內便創下如此佳績。
TWICE之前的暢銷曲「CHEER UP」耗時207天YouTube點擊量才破億。
包括出道曲「Like OOH-AHH」在內，TWICE共有3首歌曲在YouTube上點擊量突破1億大關。
報導引述JYP娛樂表示，這是TWICE出道1年2個月來獲得的成績，讓人感受到TWICE的快速成長。
「TT」是TWICE去年發布的迷你3輯「TWICEcoaster：LANE1」主打曲。1060103
(中央社)
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